Суд не вынес решение об изменении меры пресечения для Лерчек

Гагаринский суд Москвы не принял решение об изменении меры пресечения блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Меру пресечения не трогали», — пояснил источник.

Собеседник не уточнил, будет ли суд позднее рассматривать ходатайство прокуратуры об ужесточении ограничений или действующая мера пресечения останется без изменений.

Также стало известно, что 31 июля суд планирует перейти к прениям сторон по делу блогера. Сейчас процесс находится на стадии представления доказательств стороной защиты.

Заседание суда продолжалось около шести часов. Суд рассматривал дело в закрытом режиме. После его завершения Чекалина покинула здание суда вместе со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини и не стала давать комментарии журналистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего партнера Валерии Чекалиной Романа Вишняка допросили в Гагаринском суде Москвы по уголовному делу блогера. Вишняк выступил перед судом по видеосвязи. В январе его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов.

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