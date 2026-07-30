«Шла модельной походкой»: Агата Муцениеце сравнивала себя с Анджелиной Джоли

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 119 0

Актриса отметила, что всегда воспринимала свою внешность как преимущество.

Агата Муцениеце в юности сравнивала себя с Анджелиной Джоли

Фото: legion-media

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Агата Муцениеце в юности сравнивала себя с Анджелиной Джоли

Актриса Агата Муцениеце вспомнила, как в юности экспериментировала с внешностью и пыталась найти гармонию между своим образом и внутренними ощущениями. Об этом артистка рассказала в подкасте «Простое наблюдение».

Агата отметила, что всегда стремилась выглядеть необычно и часто выбирала экстравагантный стиль. По ее словам, она делала яркий макияж, носила короткие юбки и необычные прически.

Муцениеце призналась, что в тот период ей было важно производить впечатление на окружающих и получать внимание. Она вспомнила, что специально следила за реакцией прохожих и даже считала, сколько людей оборачиваются ей вслед.

«Я не знаю, мне кажется, что со стороны это выглядело так кринжово. Я шла модельной походкой. <…> Мне казалось, что я типа очень красивая, поэтому, значит, на меня оборачиваются. <…> Я мазала черными просто глаза, у меня все время смоки. Они не смывались», — рассказала актриса.

По словам Муцениеце, на первом курсе ей хотелось понравиться как можно большему числу людей. Она отметила, что всегда воспринимала свою внешность как преимущество, которое могло помочь ей в актерской профессии.

Актриса также рассказала, что сравнивала себя с известными моделями и актрисами, среди которых называла Анжелину Джоли, Киру Найтли, Ирину Шейк и Адриану Лиму.

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