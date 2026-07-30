Правительство Удмуртии сложило полномочия в связи с отставкой Бречалова

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 98 0

Руководителем республики назначена Ольга Абрамова, несколько лет занимавшая пост советника главы Минсельхоза РФ.

Правительство Удмуртии сменится после отставки Бречалова

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

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Правительство Удмуртии сложило свои полномочия. Об этом сообщили представители пресс-службы главы республики на его официальном сайте. Решение связано с уходом с этого поста Александра Бречалова, руководившего регионом с 2017 года.

«Республиканское правительство сложило свои полномочия в соответствии с регламентом после заявления главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что сотрудники регионального правительства продолжат работать в прежнем составе до назначения нового главы Удмуртии и формирования нового состава правительства.

Александр Бречалов занимал свою должность в течение девяти лет, в 2022 году он переизбирался, его кандидатуру выбрали 64,37% голосовавших. В прощальной публикации в социальных сетях политик отметил, что перелистнул яркую страницу своей жизни, в которой было «много интересных вызовов, непростых задач и хороших, добрых эмоций». Он ушел по собственному желанию, и президент РФ Владимир Путин принял его отставку.

Предшественника Бречалова Александра Соловьева в 2017-м глава государства отрешил за утрату доверия в связи с коррупционным скандалом. Преемницей Бречалова стала советник руководителя Минсельхоза России Ольга Абрамова. Президент предложил ей пост и подписал соответствующий указ 29 июля, указав на ее опыт и знание обстановки в республике.

Абрамова стала первой женщиной, возглавившей регион, кроме того, она коренная удмуртка. На выборы в сентябре она отправится как временно исполняющая обязанности главы правительства и получит возможность закрепиться.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об уходе действующего правительства в отставку.

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