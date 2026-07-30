Захарова назвала противоречивой позицию ЕС по переговорам по Украине

В Европе подавляются мнения, которые не совпадают с официальной позицией западных стран.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза хотят участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но при этом не готовы учитывать позицию Москвы. Об этом дипломат сказала в интервью блогеру Павлу Костину.
По ее словам, в Европе подавляются мнения, которые не совпадают с официальной позицией западных стран. Захарова напомнила, что ранее газета Politico отказалась публиковать статью главы МИД России Сергея Лаврова о ситуации на Украине.
При этом, отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, глава дипломатии ЕС Кая Каллас, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно заявляли о желании участвовать в процессе переговоров.
«Если вы хотите быть за столом переговоров, вы должны услышать позицию разных сторон», — сказала Захарова.
Она добавила, что без ознакомления с позицией другой стороны участие в переговорах не имеет смысла.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что контакты России и США по украинскому вопросу продолжаются в рабочем порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон поддерживают постоянное взаимодействие по этому направлению. При этом, по его словам, в ближайшее время телефонные переговоры между сторонами не запланированы.
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