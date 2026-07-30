У российских детей зафиксировали ускорение полового созревания

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 13 421 0

Среди возможных факторов, влияющих на ускорение процессов взросления, называют особенности современной цифровой среды.

У российских детей зафиксировали раннее половое созревание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Афанасьева: запуск гормональных изменений у детей происходит раньше нормы

Гормональные изменения у некоторых детей могут начинаться раньше, чем это считалось нормой несколько лет назад. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики Лилия Афанасьева.

Специалист отметила, что в настоящее время начало гормональных изменений у детей фиксируется в среднем на два-три года раньше прежних представлений. По словам специалиста, если в 2010-х годах старт пубертата обычно связывали с возрастом 12–13 лет, то сейчас эти процессы могут начинаться в восемь-десять. Для девочек нормальным считается период от восьми до 13 лет, для мальчиков — от девяти до 14 лет.

«Все чаще мы наблюдаем тревожный тренд: физиологические и гормональные изменения у российских детей запускаются в среднем на два-три года раньше, чем это считалось нормой еще 10–15 лет назад», — сказала Афанасьева.

Врач подчеркнула, что появление вторичных половых признаков у девочек до восьми лет является поводом обратиться к эндокринологу. Она также отметила, что наличие клинических рекомендаций по преждевременному развитию подтверждает актуальность этой проблемы для системы здравоохранения.

Среди возможных факторов, влияющих на ускорение процессов взросления, специалисты называют особенности современной цифровой среды. По словам Афанасьевой, воздействие экранов может влиять на выработку мелатонина, циркадные ритмы и баланс гормонов. Кроме того, постоянный поток информации способен повышать уровень стресса.

Преждевременное половое созревание может быть связано с рисками для здоровья во взрослом возрасте, включая раннее прекращение роста из-за закрытия зон роста костей, вероятность развития поликистоза яичников и онкологических заболеваний.

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