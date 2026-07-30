В Харьковской области объявили эвакуацию семей еще из девяти населенных пунктов

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из девяти населенных пунктов Чугуевского района, расположенных рядом с зоной боевых действий. О решении сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, эвакуация будет проводиться в том числе в принудительном порядке из сел Старосалтовской общины. По данным украинской администрации, сейчас в этих населенных пунктах проживают 865 человек, в том числе 58 детей и 64 маломобильных жителя.

«Решение принято в связи с усилением интенсивности обстрелов населенных пунктов Старосалтовской общины», — говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что в последнее время в регионе неоднократно расширялась территория, где действует обязательный и принудительный вывоз населения, из-за приближения линии боевого соприкосновения.

Подобные меры уже вводились в десятках сел и поселков Богодуховского, Золочевского, Купянского и Шевченковского районов Харьковской области.

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