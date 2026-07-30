В Харьковской области объявили эвакуацию семей еще из девяти населенных пунктов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 66 0

В них проживают 865 человек.

В Харьковской области объявили эвакуацию семей из девяти сел

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из девяти населенных пунктов Чугуевского района, расположенных рядом с зоной боевых действий. О решении сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, эвакуация будет проводиться в том числе в принудительном порядке из сел Старосалтовской общины. По данным украинской администрации, сейчас в этих населенных пунктах проживают 865 человек, в том числе 58 детей и 64 маломобильных жителя.

«Решение принято в связи с усилением интенсивности обстрелов населенных пунктов Старосалтовской общины», — говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что в последнее время в регионе неоднократно расширялась территория, где действует обязательный и принудительный вывоз населения, из-за приближения линии боевого соприкосновения.

Подобные меры уже вводились в десятках сел и поселков Богодуховского, Золочевского, Купянского и Шевченковского районов Харьковской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили четыре сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ. По данным Минобороны РФ, удары по судам были нанесены высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Удачу в руки: лунный календарь маникюра на август 2026 для знаков зодиака

Последние новости

15:34
Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей
15:33
«Запрошу российский паспорт»: итальянский певец Пупо дал концерт в Москве
15:30
Автохлам во дворе: как убрать чужую машину, которая годами занимает парковку
15:20
Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области
15:18
«Я сумасшедшая, я классная бабуля»: чему учит внуков Роза Сябитова
15:02
В Ленобласти четверо детей стали жертвами продавца-насильника

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Яхты, квартиры и авто под вопросом: ФНС ищет тайные доходы безработных россиян
У российских детей зафиксировали ускорение полового созревания
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео