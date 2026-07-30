Российский бокс вернется на мировую арену с национальной символикой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 54 0

Решение распространяется на спортсменов всех возрастных категорий и открывает новые возможности в олимпийском цикле.

Могут ли боксеры выступать с флагом РФ

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Организация World Boxing разрешила российским боксерам выступать на международных турнирах с национальными флагом и гимном во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта России и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

«Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях», — заявил Дегтярев.

Министр напомнил, что Федерация бокса России вошла в состав World Boxing в начале 2026 года. Тогда же на встрече в Ташкенте с президентом организации Геннадием Головкиным стороны обсуждали восстановление полноценных международных спортивных связей.

Дегтярев подчеркнул, что принятое решение имеет особое значение, поскольку World Boxing получила от Международного олимпийского комитета право проводить олимпийский турнир по боксу. По его словам, членство российской федерации открывает спортсменам возможность полноценного участия в международных соревнованиях, включая олимпийский цикл.

«Продолжаем последовательно возвращать российский спорт в мировую спортивную семью», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в международный спортивный арбитраж из-за продления ограничений для российских спортсменов со стороны World Athletics.

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