Ущерб на миллиарды: сотрудницу Минпромторга задержали за растрату средств

Сотрудницу Минпромторга задержали за растрату средств

Громкий коррупционный скандал разгорается сейчас вокруг производства российских беспилотников. Одним из фигурантов дела стал миллиардер из списка Forbes — это председатель совета директоров группы компаний «Эфко» Валерий Кустов. Его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Еще нескольких топ-менеджеров компании уже арестовал суд — например, сотрудницу Минпромторга Аллу Половченю, которая отвечала за С. В ведомстве уже подтвердили эту информацию. По предварительным данным, речь идет об афере с импортозамещением беспилотников и ущербом на миллиарды. Участники схемы могли закупать технику в Китае и затем выдавать ее за свои разработки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство промышленности и торговли России поддержало идею поощрения владельцев новых легковых автомобилей российского производства. Такой мерой может стать бесплатное пользование платными городскими парковками в течение года со дня регистрации транспортного средства. В Минпромторге идею назвали «целесообразной», а также заявили о готовности предоставить список моделей отечественных машин, на которые будет распространяться льгота.

Кроме того, там заявили, что обратились с запросами в Министерство финансов и еще ряд ведомств. Каждое из них выскажет свою позицию по вопросу годового «абонемента» на городские парковки.

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