В США потеряли копию не вышедшего фильма с Николасом Кейджем

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 86 0

На создание картины в общей сложности ушло семь лет, стоила она 45 миллионов долларов.

В США потеряли копию не вышедшего фильма с Николасом Кейджем

Фото: legion-media/ZUMA Press Inc

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Netflix получил иск на сумму 105 миллионов долларов от продюсера Симона Афрама за потерю копии не вышедшего фильма «Стойкость» с Николасом Кейджем в главной роли. Об этом сообщил CBS News.

По данным материала дела, в июне жесткий диск с картиной о Второй мировой войне доставили в штаб-квартиру стримингового гиганта для оценки на покупку.

Когда помощник продюсера попытался вернуть носитель, компания перестала отвечать, а через неделю и вовсе сообщила об ограблении офиса и краже дисков со столов сотрудников.

«Кто-то украл немало жестких дисков с наших офисных столов на прошлой неделе», — написал один из руководителей Netflix в электронном письме, согласно иску.

По мнению продюсера, потеря файла лишила картину эксклюзивности и сделала ее коммерчески бесполезной, несмотря на то, что на ее создание ушло семь лет и 45 миллионов долларов.

Как ранее писал 5-tv.ru, в 2025 году Николас Кейдж официально сменил имя и отказался от своей настоящей фамилии Коппола, чтобы дистанцироваться от своего легендарного родственника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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