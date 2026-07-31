При обрушении угольной шахты в Пакистане погибли 34 человека

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 39 0

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Обрушение на шахте в Пакистане — что случилось, новости

Фото: Reuters/Naseer Ahmed

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В результате аварии на угольной шахте в западной части Пакистана 34 человек погибли. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Первые сообщения об инциденте на шахте начали поступать ночью 31 июля. Тогда сообщалось о гибели девяти человек. Потом число жертв начало стремительно расти.

«Число погибших в результате обрушения угольной шахты в районе <…> провинции Белуджистан возросло до 34 после того, как спасательные команды извлекли из-под завалов еще шесть тел», — говорится в сообщении журналистов телеканала.

По информации СМИ, поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается. Специалисты экстренных служб продолжают разбирать завалы и проверять территорию шахты в надежде обнаружить оставшихся людей.

Причины обрушения пока не уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие профессии самые опасные в мире. В этом списке есть и шахтеры.

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