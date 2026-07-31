Коктейль для рака кожи: как алкоголь и ультрафиолет старят организм

Дерматолог Антипова: Алкоголь на пляже повышает вероятность солнечных ожогов

Алкоголь на пляже провоцирует ожоги и ускоряет старение кожи. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-дерматолог Алла Антипова.

Спиртное расширяет сосуды, из-за чего кожа краснеет. Многие принимают эту воспалительную реакцию за загар. Кроме того, этанол в сочетании с ультрафиолетом вызывает обезвоживание — кожа сохнет, теряет защитные свойства и легче обгорает.

«Алкоголь одновременно воздействует сразу на несколько механизмов, которые помогают организму защищаться от перегрева и ультрафиолетового излучения. После употребления алкоголя расширяются поверхностные кровеносные сосуды, поэтому кожа становится краснее», — пояснила врач.

Также под действием алкоголя притупляется чувствительность к боли и жаре: человек может долго не замечать повреждение или уснуть на солнце, забыв обновить крем.

Исследования показывают, что сочетание спирта и ультрафиолета усиливает оксидативный стресс, разрушает коллаген и повышает риск рака кожи.

Дерматолог порекомендовала отказаться от спиртного перед загаром, пить больше воды и избегать солнца в пик его активности.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Минздраве опровергли миф о «безопасной» дозе алкоголя. Спиртное, в первую очередь, повышает давление, повреждает сердечную мышцу, а каждая дополнительная порция в сутки увеличивает риск развития фибрилляции предсердий примерно на восемь процентов. Кроме того, алкоголь является канцерогеном и разрушительно действует на печень, нервную систему и желудочно-кишечный тракт.

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