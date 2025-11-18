Остаться в живых: какие профессии самые опасные в мире

Вот как выглядит главный страх машиниста крана. Сильный ветер обрушил металлическую конструкцию, к счастью, крановщик успел спуститься вниз перед началом урагана. А в другом месте человеку спастись не удалось — кран обрушился вместе с монтажником.

Тринадцать горняков были заблокированы под землей на руднике в Амурской области. Шахты затопило водой, льдом и глиной. Никого спасти не удалось.

Какие профессии самые опасные в мире? Как не сгореть и не пострадать на работе? И что общего у звезд эстрады с шахтерами? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Какая самая опасная работа в мире

Антон Вергун/РИА Новости

Такая работа сопряжена с высоким риском обрушений, взрывов и отравлений — именно поэтому шахтеры стоят на первом месте в рейтинге самых опасных профессий. Вторые — пожарные, третьи — рыболовы, особенно если они трудятся в северных морях. Замыкают список строители и сварщики.

«Сварка — одна из опасных работ на металлическом производстве, потому что она связана и с высокой температурой, и с искрами, и с вредными газами», — говорит руководитель производственной компании Зейнаб Аль-Сальфа.

Профессиональные заболевания сварщиков — пневмокониоз, бронхит и астма. В группу риска попадает каждый, чей стаж свыше десяти лет. Даже если сварщик работает в пределах допустимой концентрации вредных веществ, ежегодно он вдыхает 13 граммов оксида железа. Чтобы уменьшить риск для здоровья, людей на вредных производствах стараются заменять роботами.

«Детали он может проваривать буквально за одну минуту, а сварщик это делал бы минут 10-15», — поясняет оператор сварочного робота Алексей Тевризов.

Но не во всех сферах человека можно заменить машиной. Елене Генераловой из якутского поселка кибер-помощник не положен по уставу. Целых 14 лет эта женщина вручную выбивала лед под судами и была единственной женщиной-выморозчиком. Малейшая ошибка в этом деле — и тоннель, который она сделала, может заполниться водой.

«Вот неосторожно ударила себя кайлом по ноге, как бы проткнула, пошла кровь. Можно, конечно, и пилой пораниться», — делится Елена.

Рекорд Елены — почти 600 тонн льда за три зимних месяца. И все это — на морозе в -50! В таких условиях профзаболевания — ее постоянные спутники.

«Переохлаждение, обморожение, в конце концов. Огромное количество разной патологии дыхательной системы и так далее. И, естественно, просто банальные травмы», — поясняет травматолог Артем Катулин.

Почему быть артистом тоже опасно

Алексей Никольский/РИА Новости

Как ни странно, но в особой зоне риска — и люди творческих профессий: актеры, танцоры, певцы.

Филипп Киркоров получил сильнейший ожог руки из-за неполадок с пиротехникой, которая была прикреплена за спиной певца. От искр загорелся рукав куртки.

У певца Александра Маршала уже несколько лет стоит искусственный имплант в спине. Диагноз бывшего солиста группы «Парк Горького» — межпозвоночная грыжа. Если бы не экстренная операция — артист бы вряд ли до сих пор выступал.

«Позвоночник разрушился просто, раскрошился. У меня отнималась нога и так далее», — вспоминает музыкант.

Теперь он ежедневно выполняет комплекс упражнений для здоровья спины и суставов. То же самое стоит делать и офисным работникам. Их главные враги: сколиоз, лордоз, близорукость, проблемы с весом и сосудами.

«Работники офисов чаще всего и являются теми пациентами, которые через некоторое время поступают в больницу с острым тромбозом, трофическими язвами, с ожирением, когда уже необходимо медицинское, то есть врачебное вмешательство, какие-то тяжелые психические нарушения», — отмечает терапевт Надирбек Дыдымов.

Единственный шанс сохранить здоровье и жизнь на вредных производствах — строжайшее соблюдение техники безопасности. И у вас обязательно должна быть аптечка: с бинтами, антисептиком и надежным обезболивающим средством.