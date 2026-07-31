В Сахалинской области нашли пенсионерку, которая пять дней бродила по лесу

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 58 0

На пути к спасению женщине пришлось пробираться сквозь труднопроходимые заросли, буреломы и болота.

Фото, видео: MAX/МЧС Сахалинской области; 5-tv.ru

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Заблудившуюся в лесу пенсионерку нашли живой в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

По предварительной информации, 62-летняя женщина дезориентировалась, однако смогла самостоятельно выбраться сквозь труднопроходимые заросли, буреломы и болота к реке Сучковка. Именно там, на берегу, пострадавшую ожидала помощь.

«С собой у пенсионерки было всего пять конфет, которые она растянула на пять суток. Пить приходилось воду из реки», — говорится в сообщении МЧС Сахалинской области.

Добровольцы уже передали женщину родственникам. По их словам, пенсионерка чувствует себя хорошо. Медицинская помощь ей не потребовалась.

В поисках пенсионерки принимали участие больше сотни человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пропавшие в Хабаровске подростки найдены живыми. Ребят искали почти двое суток. Сообщалось, что у одного из ребят был велосипед. Другие подробности исчезновения и поисков несовершеннолетних не разглашаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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