«Репутационные риски»: Калашникова вступилась за Боню в конфликте с Бородиной

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 93 0

Все началось с одного неудачного кадра с плохим ракурсом и светом.

Анна Калашникова вступилась за Боню в конфликте с Бородиной

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Анна Калашникова поддержала Боню в конфликте с Бородиной

Актриса и телеведущая Анна Калашникова заступилась за Викторию Боню в конфликте с Ксенией Бородиной из-за неудачного кадра. По ее мнению, блогер не стала бы провоцировать телеведущую — просто экс-участница «Дома-2» хотела прорекламировать новый продукт своего косметического бренда, но сделала это неправильно.

«Скорее всего, она таким образом пыталась обратить внимание на свой продукт, и шутка получилась неудачной. При этом я сомневаюсь, что Боня стала бы сознательно провоцировать публичный конфликт, прекрасно понимая, что любой ее комментарий тут же разойдется по соцсетям — это слишком очевидные репутационные риски», — поделилась Калашникова в беседе с Газета.ру.

Анна добавила, что Бородина, в свою очередь, крайне остро отреагировала на такой подкол коллеги, так как восприняла слова Бони как личный выпад.

По мнению актрисы, знаменитостям нужно было лично все прояснить без публичных разборок на глазах у СМИ и подписчиков.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, несколько дней назад Ксения Бородина предстала на красной дорожке на премьере фильма «За любовь», в котором она сыграла главную роль.

Во время общения с прессой был сделан один неудачный кадр, который разлетелся по всем соцсетям. Вместо поддержки Виктория Боня предложила приобрести у нее консилеры, которые бы скрыли недостатки кожи и сделали ее красивой.

Ксению возмутило, что такой выпад прозвучал именно со стороны Виктории, которая не раз выступала против травли из-за внешности и рассказывала, как сама сталкивалась с подобным отношением.

Телеведущая жестко ответила на хейт Бони, призвав ее «жить свою лучшую жизнь» и не трогать ее.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Удачу в руки: лунный календарь маникюра на август 2026 для знаков зодиака

Последние новости

15:34
Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей
15:33
«Запрошу российский паспорт»: итальянский певец Пупо дал концерт в Москве
15:30
Автохлам во дворе: как убрать чужую машину, которая годами занимает парковку
15:20
Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области
15:18
«Я сумасшедшая, я классная бабуля»: чему учит внуков Роза Сябитова
15:02
В Ленобласти четверо детей стали жертвами продавца-насильника

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Яхты, квартиры и авто под вопросом: ФНС ищет тайные доходы безработных россиян
У российских детей зафиксировали ускорение полового созревания
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео