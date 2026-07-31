«Репутационные риски»: Калашникова вступилась за Боню в конфликте с Бородиной

Актриса Анна Калашникова поддержала Боню в конфликте с Бородиной

Актриса и телеведущая Анна Калашникова заступилась за Викторию Боню в конфликте с Ксенией Бородиной из-за неудачного кадра. По ее мнению, блогер не стала бы провоцировать телеведущую — просто экс-участница «Дома-2» хотела прорекламировать новый продукт своего косметического бренда, но сделала это неправильно.

«Скорее всего, она таким образом пыталась обратить внимание на свой продукт, и шутка получилась неудачной. При этом я сомневаюсь, что Боня стала бы сознательно провоцировать публичный конфликт, прекрасно понимая, что любой ее комментарий тут же разойдется по соцсетям — это слишком очевидные репутационные риски», — поделилась Калашникова в беседе с Газета.ру.

Анна добавила, что Бородина, в свою очередь, крайне остро отреагировала на такой подкол коллеги, так как восприняла слова Бони как личный выпад.

По мнению актрисы, знаменитостям нужно было лично все прояснить без публичных разборок на глазах у СМИ и подписчиков.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, несколько дней назад Ксения Бородина предстала на красной дорожке на премьере фильма «За любовь», в котором она сыграла главную роль.

Во время общения с прессой был сделан один неудачный кадр, который разлетелся по всем соцсетям. Вместо поддержки Виктория Боня предложила приобрести у нее консилеры, которые бы скрыли недостатки кожи и сделали ее красивой.

Ксению возмутило, что такой выпад прозвучал именно со стороны Виктории, которая не раз выступала против травли из-за внешности и рассказывала, как сама сталкивалась с подобным отношением.

Телеведущая жестко ответила на хейт Бони, призвав ее «жить свою лучшую жизнь» и не трогать ее.

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