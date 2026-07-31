Большие потери ВСУ несут в районе освобожденного Белицкого. Наши военные отбрасывают украинские подразделения все дальше от пригородов и выводят мирных жителей на безопасные территории. Гражданские признаются, что очень ждали прихода российских солдат. И рассказывают об ужасах, которые пришлось пережить.

Националисты поджигали их дома и под угрозой расстрела заставляли ходить за продуктами и водой. О продвижении нашей армии на этом участке фронта — корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Расчет РСЗО «Град» группировки «Центр» готовит машину к залпу. По позициям ВСУ уходит полный пакет. Разведка фиксирует поражение.

«Сейчас небо контролируется, нужно успеть навестись, и пока ждем команды „залп“ — контролируем небо», — сказал старший наводчик РСЗО «Град» Григорий Петровский.

Наши войска теснят противника северо-западнее и западнее Красноармейска. В ДНР взят поселок Осыково, группировка «Юг» продолжает развивать наступление — давит на окраинах Алексеево-Дружковки.

В Белицком операторы БПЛА 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии группировки «Центр» продолжают работать по боевикам ВСУ уже за границами населенного пункта. Враг отступает, бросает позиции целыми группами.

«Не давали противнику отступать — уничтожали FPV-дронами. Достаточно много было противника, работы соответственно много», — сказал командир взвода БПЛА 5-й ОМСБР группировки «Центр» с позывным «Малой».

Это теперь они бегут, спасая свои жизни, а пока находились на позициях по соседству с мирными жителями, которые ждали прихода нашей армии, людей не жалели.

Заставляли жителей таскать себе воду — видимо, знали, что наши бойцы по безоружному гражданскому человеку бить не станут, поэтому и использовали его как курьера.

— Использовали нас как рабов. Отправляли отца куда-то туда, под обстрелы, чтобы воды принести — для них, не для нас. Если не будете делать — расстреляют.

Сейчас для этой семьи с приходом наших подразделений самое главное — что стало тихо, спокойно, никто их не трогает, ждут возможности эвакуироваться в безопасное место.

Тем временем наши подразделения не прекращают работу.

Всего несколько минут — расчет команду «на выезд» получил, и машина уже отправляется на позицию, очередную, чтобы открыть огонь. Очередной укрепрайон ВСУ накрыт плотным огнем РСЗО.

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