В Армении прошли обыски у депутата партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 42 0

Следственные мероприятия прошли по уголовному делу об отмывании денег.

Обыски у депутата партии Сильная Армения Карапетяна

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Правоохранители провели обыск в доме депутата фракции «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Марианна Каграманян.

В Следственном комитете республики заявили, что обыски прошли в рамках уголовного дела, сообщило издание Sputnik Армения.

Ранее Генеральная прокуратура Армении открыла производство против Карапетяна в связи с делом, по которому ранее также был арестован его союзник Алик Алексанян. Речь идет об отмывании денег в особо крупном размере, а также о подкупе избирателей. К Карапетяну применен залог на 1 миллиард драмов (примерно 2,6 миллиона долларов — Прим. ред.).

По версии следователей, Алексанян, будучи учредителем и исполнительным директором общественного объединения «По-своему», с октября 2025 года по март 2026 года получил от фонда «Ташир» порядка 4,4 миллиона долларов и 230 тысяч евро в форме подарков и займов.

Ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра республики Никола Пашиняна в том, что тот украл 60 тысяч голосов.

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