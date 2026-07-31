Трясущимися руками: пенсионерка помогла задержать мошенницу во Владимире

Злоумышленники действовали по классической схеме запугивания через телефонные звонки.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; МАХ/УМВД России по Владимирской области/mvd33; 5-tv.ru
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Пенсионерка помогла полицейским задержать мошенницу во Владимире
Пенсионерка помогла задержать мошенницу во Владимире. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по области на своем канале в мессенджере МАКС.
В полицию Владимира поступили заявления от женщин, что они стали жертвами мошенников. Потерпевшие пояснили, что по телефону с ними связались неизвестные, которые заявили, что с их счетами проводят подозрительные операции, после чего запросили код, отправленный в СМС-сообщения.
Женщины код передали, однако даже после этого связь с ними злоумышленники не прерывали. Они вновь звонили и говорили о том, что у пенсионерок якобы украли персональные данные. Затем преступники предложили помощь в «защите» финансов.
«Для убеждения пенсионерок в необходимости „декларирования“ денежных средство мошенники присылали фотографии „официальных документов“ — удостоверения сотрудника и доверенность с печатями на распоряжение имуществом и счетами потерпевших», — уточнили в ведомстве.
Там также добавили, что пенсионерки, поверив злоумышленникам, передали им почти по полмиллиона рублей каждая.
Одна из потерпевших к тому моменту, когда нужно было передать еще одну часть личных сбережений, уже обратилась в полицию. На встречу с подозреваемой она пришла под наблюдением правоохранительных органов, а вместо реальных купюр в пакете была бумага.
Женщина, забравшая деньги, задержана. На видео, предоставленном МВД, видно, как сильно трясутся у подозреваемой руки, когда она показывает содержимое полученного от потерпевшей пакета.
«На допросе у следователя фигурантка в содеянном созналась, пояснив, что нашла работу в сети Интернет с вакансией курьер документов и ценных бумаг», — пояснили в ведомстве.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пенсионерке, оказавшей содействие полицейским, была вручена благодарственная грамота и цветы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве 18-летний студент стал жертвой мошенников. Молодой человек передал злоумышленникам деньги и драгоценности более чем на 80 миллионов рублей.
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