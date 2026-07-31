ВС РФ освободили Стенки в ДНР и Веровку в Харьковской области

Подразделения группировок войск «Южная» и «Север» провели успешные действия.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Стенки в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки войск «Север» установили контроль над Веровкой в Харьковской области. Об этом 31 июля сообщило Министерство обороны России.
«Подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Север“ установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.
Также в Минобороны заявили, что подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 31 июл
- Идет охота на дроны врага. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 июл
- Российские беспилотники уничтожают боевиков ВСУ под Красным Лиманом. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 июл
- ВС РФ освободили Красноярское в ДНР
- 30 июл
- Российские снайперы против «Бабы Яги». Лучшее видео из зоны СВО
- 30 июл
- «Противник даже не понял»: раскрыты подробности освобождения поселка Шевченко в ДНР
- 30 июл
- «Град» обрушил удар по позициям ВСУ под Запорожьем. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 июл
- Кривой Рог, Полтава, Киев: Армия России нанесла серию ударов по объектам ВПК на Украине
- 29 июл
- ВС РФ освободили Светлое в ДНР и установили контроль над Новой Сечью в Сумской области
- 29 июл
- Никто не скроется от «Ночного охотника». Лучшее видео из зоны СВО
- 29 июл
- Как работают мобильные огневые группы. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
73%
Нашли ошибку?