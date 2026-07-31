ВС РФ освободили Стенки в ДНР и Веровку в Харьковской области

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 142 0

Подразделения группировок войск «Южная» и «Север» провели успешные действия.

Новости СВО 31 июля 2026: что освободили ВС РФ 

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Стенки в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки войск «Север» установили контроль над Веровкой в Харьковской области. Об этом 31 июля сообщило Министерство обороны России.

«Подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Север“ установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны заявили, что подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
31 июл
Идет охота на дроны врага. Лучшее видео из зоны СВО
31 июл
Российские беспилотники уничтожают боевиков ВСУ под Красным Лиманом. Лучшее видео из зоны СВО
30 июл
ВС РФ освободили Красноярское в ДНР
30 июл
Российские снайперы против «Бабы Яги». Лучшее видео из зоны СВО
30 июл
«Противник даже не понял»: раскрыты подробности освобождения поселка Шевченко в ДНР
30 июл
«Град» обрушил удар по позициям ВСУ под Запорожьем. Лучшее видео из зоны СВО
30 июл
Кривой Рог, Полтава, Киев: Армия России нанесла серию ударов по объектам ВПК на Украине
29 июл
ВС РФ освободили Светлое в ДНР и установили контроль над Новой Сечью в Сумской области
29 июл
Никто не скроется от «Ночного охотника». Лучшее видео из зоны СВО
29 июл
Как работают мобильные огневые группы. Лучшее видео из зоны СВО
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Удачу в руки: лунный календарь маникюра на август 2026 для знаков зодиака

Последние новости

15:34
Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей
15:33
«Запрошу российский паспорт»: итальянский певец Пупо дал концерт в Москве
15:30
Автохлам во дворе: как убрать чужую машину, которая годами занимает парковку
15:20
Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области
15:18
«Я сумасшедшая, я классная бабуля»: чему учит внуков Роза Сябитова
15:02
В Ленобласти четверо детей стали жертвами продавца-насильника

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Не только холестерин: назван главный враг сердца, который опаснее жиров
Яхты, квартиры и авто под вопросом: ФНС ищет тайные доходы безработных россиян
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео