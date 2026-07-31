Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Стенки в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки войск «Север» установили контроль над Веровкой в Харьковской области. Об этом 31 июля сообщило Министерство обороны России.

«Подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Север“ установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны заявили, что подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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