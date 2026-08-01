«Обсуждают вплоть до трусов»: Юлия Савичева решила уйти из соцсетей

Юлия Савичева решила уйти из соцсетей из-за хейта

Певица Юлия Савичева сообщила, что временно прекращает вести социальные сети. Такое решение артистка объяснила усталостью от постоянной критики со стороны пользователей. Об этом артистка написала в своем блоге.

По ее словам, в последнее время она тяжело воспринимает обсуждения своего вокала, внешности и многочисленные сравнения с собой прошлых лет.

«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов и постоянных „верните старую Савичеву“», — написала певица.





Instagram*/yuliasavicheva

Артистка отметила, что решила взять паузу и на некоторое время отказаться от ведения своих страниц в социальных сетях. Савичева уточнила, что в период ее отсутствия новый контент для подписчиков будет публиковать команда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева резко сменила имидж и музыкальный стиль. Певица, ранее известная лирическими композициями о любви и переживаниях, начала исполнять рок и стала выбирать более экспрессивную манеру выступлений. Артистка также рассказала, что больше не боится экспериментировать с образом и творчеством. Одним из самых обсуждаемых появлений Савичевой стал выход на премии ЖАРА в наряде с черной жижей.

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