Маск: крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 79 0

В 21 стране Евросоюза смертность превышает рождаемость.

Крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что крупнейшие экономики мира столкнулись с риском сокращения населения из-за низкого уровня рождаемости. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«В 21 стране ЕС из 27 смертность превышает рождаемость. <…> Они давно движутся к вымиранию», — написал Маск.

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times со статистикой ООН о снижении коэффициента рождаемости в ряде крупнейших экономик мира, включая Францию, Германию, Италию, Японию, Южную Корею и США. Согласно приведенным в публикации данным, снижение уровня рождаемости в этих странах наблюдается с 1950-х годов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции на фоне экстремальной жары выросла смертность. По данным Национального агентства общественного здравоохранения страны, с 24 по 28 июня число умерших оказалось примерно на тысячу человек выше обычного показателя за аналогичный период. Большая часть избыточных смертей пришлась на людей старше 65 лет. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в регионе Иль-де-Франс, где зафиксировали около 40% случаев превышения смертности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:36
Два человека погли в результате взрыва в кафе на Кудринской площади
20:26
Взрыв произошел на Кудринской площади в Москве
20:21
Пьяный таксист устроил поджог у квартиры бывшей жены в Мурино
20:10
Западная разведка заподозрила Марокко в содействии миграционному кризису в Сеуте
19:55
В Берлине прошла массовая демонстрация против милитаризации Германии
19:35
Тело пропавшей туристки из Петербурга обнаружили в реке Кабардино-Балкарии

Сейчас читают

«Возвышаться не над людьми, а над собой»: Михневич назвала главный принцип жизни
«Нифига не легко»: Шиловская о сложностях романтических сцен в кино
«Мне помогает Бог»: Горбачева рассказала, что поддерживает ее во время кризисов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео