Маск: крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что крупнейшие экономики мира столкнулись с риском сокращения населения из-за низкого уровня рождаемости. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«В 21 стране ЕС из 27 смертность превышает рождаемость. <…> Они давно движутся к вымиранию», — написал Маск.

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times со статистикой ООН о снижении коэффициента рождаемости в ряде крупнейших экономик мира, включая Францию, Германию, Италию, Японию, Южную Корею и США. Согласно приведенным в публикации данным, снижение уровня рождаемости в этих странах наблюдается с 1950-х годов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции на фоне экстремальной жары выросла смертность. По данным Национального агентства общественного здравоохранения страны, с 24 по 28 июня число умерших оказалось примерно на тысячу человек выше обычного показателя за аналогичный период. Большая часть избыточных смертей пришлась на людей старше 65 лет. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в регионе Иль-де-Франс, где зафиксировали около 40% случаев превышения смертности.

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