В Калуге мужчина открыл стрельбу по подросткам на питбайках

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Возбуждено уголовное дело.

В Калуге мужчина открыл стрельбу по подросткам на питбайках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Калуге во дворе жилого дома мужчина открыл стрельбу в сторону молодых людей, катавшихся на питбайках. Об инциденте сообщило УМВД РФ по Калужской области в канале в мессенджере МАКС.

Поводом для проверки стала видеозапись, опубликованная в социальных сетях. На кадрах видно, как поздним вечером мужчина во дворе многоэтажного дома стреляет в сторону молодых людей.

«В ходе мониторинга сети интернет была обнаружена видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчиной и молодыми людьми. Указанная информация зарегистрирована в инициативном порядке. По данному факту проводится проверка», — сообщили в полиции.

В Следственном комитете по Калужской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники уголовного розыска Калуги установили участников конфликта и доставили их в следственные органы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по несовершеннолетним у заброшенной гостиницы. По словам матери пострадавшего 11-летнего мальчика, инцидент произошел в районе Уралмаш. Ребенок вместе с другом находился возле пустующего здания, когда с верхних этажей, предположительно, начали стрелять из пневматического оружия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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