Суд в Таиланде отказался отпускать под залог обвиняемых в убийстве россиян

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 83 0

Фигурантов дела оставили под стражей из-за тяжести предъявленных обвинений.

Что известно о подозреваемых в убийстве россиян в Таиланде

Фото: Ruptly/5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд в Паттайе отказался освобождать под залог четырех подозреваемых по делу об убийстве двух граждан России и семьи из трех человек. Об этом сообщила газета Thairath.

По данным издания, суд посчитал, что обвинения слишком серьезны, а сами фигуранты могут попытаться скрыться. В итоге всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В убийстве россиян обвиняются 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин. Вместе с еще двумя подозреваемыми они также проходят по делу об убийстве и тайном захоронении трех членов таиландской семьи.

Брат и сестра Роман и Диана Назимовы исчезли 26 июля после того, как ранним утром уехали из дома на мотоцикле. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 22-летнюю девушку и 17-летнего парня преследовал неизвестный мотоциклист, а позже их заметили в компании еще одного мужчины.

Через два дня был обнаружен их мотоцикл, который, по данным российского посольства, пытались разобрать и спрятать. Позднее в Таиланде задержали нескольких человек, которые могли быть причастны к преступлению. Двое подозреваемых признались в убийстве россиян. В месте, где были спрятаны тела россиян, следователи обнаружили в общей сложности пять тел.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после убийства российских брата и сестры Назимовых в Паттайе. Перед заявлением глава правительства лично прибыл в город, посетил место преступления и полицейский участок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:36
Два человека погли в результате взрыва в кафе на Кудринской площади
20:26
Взрыв произошел на Кудринской площади в Москве
20:21
Пьяный таксист устроил поджог у квартиры бывшей жены в Мурино
20:10
Западная разведка заподозрила Марокко в содействии миграционному кризису в Сеуте
19:55
В Берлине прошла массовая демонстрация против милитаризации Германии
19:35
Тело пропавшей туристки из Петербурга обнаружили в реке Кабардино-Балкарии

Сейчас читают

«Возвышаться не над людьми, а над собой»: Михневич назвала главный принцип жизни
«Нифига не легко»: Шиловская о сложностях романтических сцен в кино
«Мне помогает Бог»: Горбачева рассказала, что поддерживает ее во время кризисов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео