Суд в Таиланде отказался отпускать под залог обвиняемых в убийстве россиян

Суд в Паттайе отказался освобождать под залог четырех подозреваемых по делу об убийстве двух граждан России и семьи из трех человек. Об этом сообщила газета Thairath.

По данным издания, суд посчитал, что обвинения слишком серьезны, а сами фигуранты могут попытаться скрыться. В итоге всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В убийстве россиян обвиняются 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин. Вместе с еще двумя подозреваемыми они также проходят по делу об убийстве и тайном захоронении трех членов таиландской семьи.

Брат и сестра Роман и Диана Назимовы исчезли 26 июля после того, как ранним утром уехали из дома на мотоцикле. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 22-летнюю девушку и 17-летнего парня преследовал неизвестный мотоциклист, а позже их заметили в компании еще одного мужчины.

Через два дня был обнаружен их мотоцикл, который, по данным российского посольства, пытались разобрать и спрятать. Позднее в Таиланде задержали нескольких человек, которые могли быть причастны к преступлению. Двое подозреваемых признались в убийстве россиян. В месте, где были спрятаны тела россиян, следователи обнаружили в общей сложности пять тел.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после убийства российских брата и сестры Назимовых в Паттайе. Перед заявлением глава правительства лично прибыл в город, посетил место преступления и полицейский участок.

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