В Петербурге задержан глава компании, пытавшийся скрыть смерть рабочего на стройке

Загадочное дело сейчас расследуют в Петербурге. Там задержали главу строительной компании, который пытался спрятать тело погибшего рабочего. Мужчина якобы упал с большой высоты. Руководитель компании, пытаясь замести следы, вывез тело в лес. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко узнала все детали этой криминальной истории и нашла несостыковки.

Лесополоса в Курортном районе — не глушь, а вполне людное место. Но тело 38-летнего рабочего здесь, судя по всему, даже не потрудились закопать.

Погиб мужчина, по предварительной версии, на этой стройке. Он упал с пятого этажа и получил многочисленные травмы — переломы, повреждения внутренних органов. Что весьма загадочно, у строителя обнаружили колотую рану на шее.

Скрыть происшествие, по версии следствия, попытался лично генеральный директор строительной фирмы. Тело он предположительно вывез на личном автомобиле и бросил в 40 километрах от злополучной стройки. Несколько дней о трагедии не знали даже родственники погибшего.

«На днях он звонил мне, братишка Гриша. Дня три назад. Все было хорошо у него. Он не профессиональный строитель, он просто рабочий», — говорит сестра погибшего Юлия Шишкова.

По словам близких, приезжий из республики Татарстан злоупотреблял алкоголем и часто менял города проживания. В Санкт-Петербург он приехал примерно полгода назад и работал на скандально известном в Северной столице объекте: доме на Большой Зеленина, 1/44.

Это здание частично обрушилось в августе 2024-го — предположительно, по вине строителей, которые приступили к перепланировке вопреки предписанию о приостановке работ. Обвинение в нарушении правил безопасности тогда предъявили генеральному директору компании «Стройпроект» — тому самому Александру Костылеву.

По данным следствия, к работам фирма привлекала неквалифицированных сотрудников, а требования проектной документации строители зачастую игнорировали. Тогда Костылев вину признал полностью. Сегодня генеральному директору вновь изберут меру пресечения.

«В настоящее время мужчина задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорит старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Анастасия Глущенко.

Впрочем, в этой истории есть и еще один неоднозначный момент: отдельной уголовной ответственности за сокрытие тела погибшего в подобных обстоятельствах — нет.

«Как ни странно, да. Иногда скрывать труп — это уголовно ненаказуемо, если не влечет самостоятельных последствий. Конечно, это возмутительные действия. И родственникам погибшего рабочего, безусловно, стоит обратиться с иском в гражданско-правовом порядке о взыскании компенсации морального вреда», — говорит адвокат Илья Пакконен.

Так что пока речь вновь идет о статье 216 — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, только повлекших уже не просто ущерб имуществу, а смерть человека. Но было ли это действительно несчастным случаем, следователям еще предстоит разобраться.

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