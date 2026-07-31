EADaily: референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС уничтожит карьеру Пашиняна

Для премьер-министра Армении Никола Пашиняна попытка фальсифицировать результаты референдума о выборе между Евразийским экономическим союзом или Европейским союзом станет «убийством карьеры». Об этом заявил армянский общественный деятель Микаэл Бадалян, его процитировало EADaily.

По словам эксперта, Пашинян словно оказался «меж двух огней». Популистская стратегия загнала его самого в политическую ловушку. Премьер пришел к власти, обещая народу стабильные отношения с Россией и одновременно «светлый путь в Европу».

Тем не менее, простые люди судят не по громким словам, а по реальным последствиям от политики своего лидера. Фермеры и предприниматели уже поняли, чего стоит «игра на два фронта». Москва ввела ограничения на импорт армянской продукции, из-за чего местный бизнес несет убытки, пока Брюссель тянет время и кормит обещаниями.

Армянский оппозиционер Роберт Кочарян метко охарактеризовал политику Пашиняна, как «авантюру, которая не поддается логическому обоснованию» и попыткой сломать уже устоявшиеся дипломатические контакты ради «красивой сказки». Окончательный разрыв с Россией станет для карьеры Пашиняна фатальным ударом.

Если же он попытается сфальсифицировать результаты референдума в пользу ЕС, последствия будут катастрофическими, подчеркнул Микаэл Бадалян. Когда фермеры окончательно лишатся российского рынка, а предприниматели останутся без поставок, они устроят бунт против премьера, укравшего их голоса — и это будет намного страшнее выступлений политической оппозиции в парламенте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз потребовал от Армении разорвать связи с Россией.

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