Ешь и худей: в России создали уникальный сорт хлеба для борьбы с лишним весом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 82 0

Специалисты разработали инновационную рецептуру выпечки, ускоряющую процесс избавления от килограммов.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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В России создали уникальный сорт хлеба для борьбы с лишним весом

В России эксперты представили уникальную рецептуру хлеба, который эффективно способствует снижению массы тела. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на материалы пресс-службы «ФИЦ питания и биотехнологии».

По данным разработчиков, инновационный продукт предназначен специально для людей, стремящихся скорректировать фигуру и нормализовать работу организма.

В состав изделия вошли пшеничная цельнозерновая мука, гречневая мука из непропаренной крупы, пшеничная клейковина, овсяные отруби с бета-глюканами и ячменный солодовый экстракт.

Также при производстве используются сухие быстродействующие дрожжи, рафинированное подсолнечное масло, соль, вода и аскорбиновая кислота.

Особую ценность продукту придает концентрат подсолнечного белка, состоящий на 80% из протеина, и экстракт подсолнечника. Подобная комбинация ингредиентов позволяет эффективно бороться с метаболическим синдромом и нарушениями в обмене веществ.

«Белки помогают улучшить клинико-метаболический контроль при сахарном диабете второго типа, а пищевые волокна способствуют улучшению показателей углеводного и липидного обмена», — отметила кандидат технических наук Юлия Фролова.

По словам специалиста, наличие в составе фенольных кислот обеспечивает изделию выраженные антиоксидантные и противовоспалительные качества.

Такая рецептурная формула превращает обычный продукт в функциональное питание, которое помогает пациентам с сахарным диабетом и ожирением восстановить здоровый уровень липидов в крови. Разработка отечественных ученых призвана стать полезной альтернативой привычным сортам хлеба в ежедневном рационе россиян.

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