Россияне начали рекордно рано готовиться к новому учебному году

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 47 0

Спрос на канцтовары вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле в России резко вырос спрос на школьные товары

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Россияне в июле установили рекорд по ранней подготовке к новому учебному году. Спрос на школьные товары вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе одного из маркетплейсов.

По данным компании, июль уже третий год подряд становится главным месяцем для покупки школьных принадлежностей. В первой половине месяца продажи товаров для учебы увеличились более чем в 2,2 раза, при этом каждый второй заказ пришелся на жителей малых городов.

Самый высокий рост спроса зафиксирован на канцелярские товары. Так, продажи чертежных принадлежностей выросли в 3,4 раза, тетрадей — в 2,8 раза, письменных принадлежностей — в 2,5 раза, а папок и офисной бумаги — в два раза.

Кроме того, заметно увеличился интерес к товарам для творческих занятий. Альбомы и принадлежности для рисования в июле 2026 года россияне заказывали почти в пять раз чаще, чем годом ранее. Еще одним трендом стала покупка аксессуаров для учебников: спрос на обложки для книг вырос почти в семь раз, а на закладки — в четыре раза.

В пресс-службе маркетплейса отметили, что учитывают тенденцию к более ранней подготовке семей к учебному году. Для продавцов школьных товаров маркетплейс увеличил срок бесплатного размещения продукции на складах со 120 до 150 дней при поставках, сделанных в июне. По данным компании, благодаря этой мере количество продавцов в категории школьных товаров увеличилось в два раза.

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