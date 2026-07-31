The Atlantic: Зеленский попросил Трампа разрешить использовать Starlink над РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон попросил президента США Дональда Трампа разрешить использовать спутниковую сеть Starlink для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующая просьба прозвучала во время закрытой части встречи двух лидеров в Белом доме 28 июля. Утверждается, что Трамп не дал однозначного ответа, заявив лишь, что рассмотрит этот вопрос.

Как отмечают собеседники журнала, окончательное решение американского президента будет зависеть от того, придет ли он к выводу, что такой шаг способен приблизить завершение конфликта.

Кроме того, по информации The Atlantic, во время поездки в США Зеленский также просил организовать ему личную встречу с предпринимателем Илоном Маском, владеющим компанией SpaceX, которая является оператором спутниковой сети Starlink. Однако, как утверждает издание, бизнесмен отклонил приглашение.

Официальных комментариев со стороны Белого дома, украинских властей или компании SpaceX по поводу публикации The Atlantic на момент выхода материала не поступало.

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