В возрасте 106 лет умер знаменитый перуанский поэт Леонсио Буэно

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 42 0

Он стал одной из ключевых фигур перуанской литературы XX–XXI века.

Чем известен умерший перуанский поэт Леонсио Буэно

Фото: YouTube/Casa de la Literatura Peruana

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В возрасте 106 лет скончался перуанский поэт Леонсио Буэно. О смерти литератора сообщила газета Peru21 со ссылкой на его дочь. Буэно входил в число ведущих представителей национальной поэзии XX и XXI столетий, за творческую карьеру выпустил более десяти книг. В своих произведениях он отражал быт городских окраин Лимы и судьбы простых людей, за что получил негласное звание поэта рабочего класса.

«Перуанский поэт Леонсио Буэно умер в возрасте 106 лет. Среди его работ можно прочитать „У подножия наковальни“, „Пастух грома“, „Мощное вторжение“, „Война рун“ и „Собственный крик“». До последних дней поэт работал над произведением «Песнь прекрасного там», — уточнили в издании.

Буэно родился 2 января 1920 года в поместье Ла-Констансия (регион Ла-Либертад). Первые стихи он опубликовал в 1943 году. Систематического образования будущий литератор не получил — окончил лишь три класса, не завершив последний. Воспитывали автора мать и тети.

В 1948 году вместе с поэтами Рафаэлем Мендесом Доричем и Эмилио Адольфо Вестфаленом Буэно создал марксистскую группу Grupo Obrero Marxista. Кроме того, занимался журналистикой и основал журнал Marka.

В 1952 году Буэно был приговорен к пяти годам тюрьмы за антиправительственную деятельность. Свой срок отбывал на тюремном острове Эль Фронтон, где написал «Записные книжки осужденного» и «У подножия наковальни «. В 1956 году его амнистировали. В 2016-м поэт получил почетную премию Casa de la Literatura Peruana в знак признания заслуг перед национальной литературой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Сергей Ясинский, известный по главной роли в фильме «Судьба барабанщика», скончался на восемьдесят третьем году жизни. О смерти артиста сообщил его сын Николай.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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