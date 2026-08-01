«Мы должны зарабатывать»: московские театры жалуются на нехватку денег

Следующий год потребует от театральных деятелей больше стойкости и креативности.
Фото: © РИА Новости/Арина Антонова
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Худрук Бикбаев: 2027 год для театров Москвы будет непростым
Следующий, 2027 год станет серьезным испытанием для театральной отрасли в Москве. Такое мнение высказал Национальной службе новостей художественный руководитель «Покровка. Театр» Дмитрий Бикбаев.
Несмотря на то, что за прошедший сезон московские театры выпустили около 250 премьер и дали более 50 тысяч спектаклей, эти цифры не гарантируют успеха в будущем.
«Следующий год для отрасли в целом будет непростой. Это обусловлено, прежде всего, уже происходящими необратимыми экономическими процессами», — сказал он.
Бикбаев призвал коллег проявить стойкость и креативность: зрителям будет все сложнее находить возможность посещать театр, поэтому деятелям культуры придется искать новые подходы к публике.
Его позицию поддержала директор Центрального академического театра российской армии Милена Авимская.
«Мы, конечно, должны зарабатывать», — отметила она.
Как ранее писал 5-tv.ru, в «Покровка. Театр» показали первый в России мультимедийный драматический спектакль «Анна Каренина». Классические декорации заменили лазерными проекциями и генеративной графикой, которые передавали внутреннее состояние героев.
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