«Мы должны зарабатывать»: московские театры жалуются на нехватку денег

Худрук Бикбаев: 2027 год для театров Москвы будет непростым

Следующий, 2027 год станет серьезным испытанием для театральной отрасли в Москве. Такое мнение высказал Национальной службе новостей художественный руководитель «Покровка. Театр» Дмитрий Бикбаев.

Несмотря на то, что за прошедший сезон московские театры выпустили около 250 премьер и дали более 50 тысяч спектаклей, эти цифры не гарантируют успеха в будущем.

«Следующий год для отрасли в целом будет непростой. Это обусловлено, прежде всего, уже происходящими необратимыми экономическими процессами», — сказал он.

Бикбаев призвал коллег проявить стойкость и креативность: зрителям будет все сложнее находить возможность посещать театр, поэтому деятелям культуры придется искать новые подходы к публике.

Его позицию поддержала директор Центрального академического театра российской армии Милена Авимская.

«Мы, конечно, должны зарабатывать», — отметила она.

Как ранее писал 5-tv.ru, в «Покровка. Театр» показали первый в России мультимедийный драматический спектакль «Анна Каренина». Классические декорации заменили лазерными проекциями и генеративной графикой, которые передавали внутреннее состояние героев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.