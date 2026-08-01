«Это ненормально»: Аскар Ильясов высказался о жизни с родителями после 30 лет

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 70 0

Актер признал, что жизненные обстоятельства бывают разные.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Аскар Ильясов: жить с мамой в 30 лет — ненормально

Актер Аскар Ильясов поделился мнением о самостоятельности взрослых людей и заявил, что считает совместную жизнь с родителями после 30 лет ненормальной. При этом артист отметил, что в некоторых ситуациях могут быть исключения. Об этом Аскар Ильясов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актер подчеркнул, что жизненные обстоятельства бывают разными, поэтому нельзя оценивать все ситуации одинаково. Однако, по его мнению, после определенного возраста человек должен стремиться к самостоятельности.

«Жить с родителями после тридцати — это ненормально. Это ненормально. Бывают всякие обстоятельства в жизни, но это ненормально», — заявил Ильясов.

Артист добавил, что независимость и умение брать ответственность за свою жизнь являются важными этапами взросления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая и сваха Роза Сябитова высказалась о различиях между поколениями и проблемах современных браков.

Ведущая программы «Давай поженимся!» отметила, что не считает молодежь хуже предыдущих поколений, поскольку на взгляды людей влияют время рождения, окружающая среда и семейный пример.

По мнению Сябитовой, многие современные пары сталкиваются с трудностями в браке из-за того, что не видели примера счастливых отношений в семье. Она также подчеркнула, что представители разных поколений формировались в разных условиях, которые повлияли на их отношение к жизни и отношениям.

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