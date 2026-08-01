НАК: в ресторан в центре Москвы бомбу попыталась пронести женщина, она погибла

В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека, еще 21 получил ранения различной степени тяжести. Об этом 1 августа сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным ведомства, инцидент произошел в 19:55. Среди погибших — охранник ресторана, который не допустил проход внутрь неизвестной женщины, подозреваемой в попытке пронести взрывное устройство, сама женщина, а также один из посетителей заведения.

В настоящее время на месте происшествия проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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