Полиция задержала девушку, распылившую перцовый баллончик в московском метро
В результате происшествия пострадал шестилетний ребенок.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина; MAX/Петровка, 38; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве задержали девушку, которая распылила перцовый баллончик на станции метро «Каширская». Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД России в мессенджере МАКС.
«Сегодня на станции метро „Каширская“ между пассажирками произошел конфликт. В ходе инцидента девушка 2007 года рождения распылила перцовый баллончик в сторону оппонентки, после чего скрылась», — сообщили в ведомстве.
В результате происшествия пострадал шестилетний ребенок, который находился рядом с одной из женщин. Мальчика доставили в больницу с ожогом глаза.
Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемой. Девушку задержали на улице Мусы Джалиля.
Во время допроса девушка заявила, что раскаивается в случившемся и отметила, что случайно травмировала ребенка.
Собранные материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области мужчина попытался поджечь дверь квартиры своей бывшей супруги. В этот момент внутри находились женщина и двое детей.
По данным полиции, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
Читайте также
73%
Нашли ошибку?