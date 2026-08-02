Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 92 0

Президент поблагодарил специалистов за работу на совесть и преданность делу.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожники достойно отвечают на вызовы времени и продолжают играть важную роль в развитии страны. Об этом глава государства сказал во время поздравительной речи по случаю Дня железнодорожника.

«Сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени. Активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок», — подчеркнул президент.

По его словам, сотрудники РЖД помогают снабжать российских военнослужащих, участвующих в СВО, доставляют все необходимое жителям приграничных регионов и восстанавливают железнодорожное сообщение на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса.

Отдельно президент остановился на развитии отрасли. Он отметил, что в России продолжается строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали, а специалисты активно внедряют современные технологии и цифровые сервисы.

«Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов каждый на своем участке», — сказал Путин.

Президент также напомнил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. По его словам, именно она стала важным этапом в создании развитой транспортной сети России, способствовала укреплению обороноспособности страны, экономическому росту и освоению новых территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РЖД показали варианты оформления новых спальных вагонов (СВ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Скучно без драматургии»: Алексей Чадов про отношения с супругой
7:03
Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Саратовскую область
6:51
«Разговоры о важном» вошли в перечень курсов внеурочной деятельности для школ
6:28
Трамп согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану
6:12
Зеленский потребовал от Европы и США ракеты для Patriot
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Не сможет послать»: психолог предупредила об опасности секса с роботами и ИИ
«Стало страшно»: очевидцы рассказали о моменте взрыва на Кудринской площади
«Голова сама должна включаться»: Алсу о влиянии ИИ на молодежь
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео