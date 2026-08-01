«Стало страшно»: очевидцы рассказали о моменте взрыва на Кудринской площади

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист Эксклюзив 5 063 0

Экстренные службы оперативно прибыли на место.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Очевидцы рассказали о первых секундах после взрыва на Кудринской площади

В ресторане в здании на Кудринской площади в Москве вечером 1 августа прогремел взрыв. Очевидцы рассказали 5-tv.ru о первых секундах после происшествия.

По словам собеседников канала, экстренные службы оперативно прибыли на место.

«Просто играла музыка, произошел невероятно громкий хлопок. И через короткий промежуток времени приехали спасатели, скорая, полиция», — отметил один из очевидцев.

Взрыв был достаточно громким, поделилась другая собеседница.

«Мы сидели в ресторане, на веранде, буквально в десяти минутах отсюда, и произошел взрыв, все резко обернулись. Стало страшно. Паники не было, но тем не менее мы все напряглись. И через время уже прочитали первые новости в интернете», — рассказала девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, погибли три человека, еще 21 получил ранения различной степени тяжести.

По информации Национального антитеррористического комитета, бомбу пыталась пронести в заведение неизвестная женщина, которая погибла при взрыве. Скончался на месте и охранник, преградивший ей путь. Также смертельные ранения получил один из посетителей ресторана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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