Август устроит небесное шоу: от «звездного дождя» до парада планет

URA.RU: в августе 2026 года ожидаются парад планет и пик Персеиды

Август 2026 года подарит любителям астрономии сразу несколько ярких небесных явлений. Жители Земли смогут увидеть максимальное удаление Меркурия от Солнца, парад шести планет, пик метеорного потока Персеиды, а также солнечное и лунное затмения в ряде регионов России. Об этом сообщило URA.RU.

Первым событием станет наибольшая западная элонгация Меркурия 2 августа. Планета окажется на максимальном угловом расстоянии от Солнца — почти в 20 градусов. Меркурий можно будет наблюдать ранним утром невооруженным глазом в созвездии Близнецов.

Также 12 августа на утреннем небе выстроятся сразу шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. При этом Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн будут хорошо видны без специальной оптики, тогда как для поиска Урана и Нептуна понадобится бинокль. Астрономы рекомендуют выбирать место с открытым северо-восточным горизонтом и дать глазам около 20 минут привыкнуть к темноте.

В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик активности метеорного потока Персеиды. При ясной погоде можно будет увидеть до 100 метеоров в час. При этом специалисты отмечают, что наблюдать «звездный дождь» можно практически весь месяц — поток активен с 17 июля по 24 августа.

Еще одним заметным событием станет наибольшая восточная элонгация Венеры 15 августа. В этот период планета достигнет блеска минус 4,3 звездной величины и станет одним из самых ярких объектов на небе.

Кроме того, в августе ожидаются затмения. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители ряда северных регионов России, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Карелию и Мурманскую область. Полная фаза будет наблюдаться только на полуострове Таймыр. А 28 августа состоится частное лунное затмение, которое можно будет увидеть, в частности, в Ростовской области.

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