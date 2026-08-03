Ради спасения жизней: Трамп объявил о новых переговорах с Ираном

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 128 0

США недавно планировали устроить крупнейшую атаку на исламскую республику, указал он.

Переговоры США и Ирана 3 августа — что сказал Трамп

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном

В понедельник, 3 августа, начнутся новые переговоры США с Ираном. Об этом в беседе с журналистами сообщил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, это позволит спасти много жизней.

«Мы ведем с ними (Ираном. — Прим. ред.) переговоры. Они начнутся завтра днем. <…> Это спасет множество жизней, позволит сэкономить немало сил», — сказал глава государства.

Он заявил, что США недавно планировали совершить массированную атаку на Иран, которая, по его словам, стала бы крупнейшей операцией со времен Второй мировой войны. Однако Вашингтон не стал наносить удары по просьбе представителей самого Тегерана, а также Саудовской Аравии и других стран региона.

«Для них это было бы катастрофой, и они не хотели, чтобы это произошло. Честно говоря, Саудовская Аравия тоже этого не хотела. Она считала, что сделка неминуема», — отметил глава Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что речь идет о договоренностях о судоходстве в Ормузском проливе и в отношении иранской ядерной программы. Он подчеркнул, что предпочитает добиться заключения сделки с исламской республикой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что что конфликт с Ираном привел к тому, что у США практически не осталось ракет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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