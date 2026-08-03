Вошел в историю: Ваню Дмитриенко включили в Книгу рекордов России

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 97 0

Певцу по завершении шоу в «Лужниках» вручили грамоту, подтверждающую его достижение.

Какой рекорд России побил Ваня Дмитриенко

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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Ваня Дмитриенко стал самым молодым российским артистом, собравшим «Лужники»

Певец Ваня Дмитриенко включен в Книгу рекордов России как самый молодой отечественный исполнитель, который провел сольный концерт в московских «Лужниках». Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что он установил рекорд, Дмитриенко узнал сразу после шоу. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, пришедший на концерт, вручил артисту грамоту, подтверждающую его достижение.

«Самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса „Лужники“ с сольным концертом. Рекорд России с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко», — приводит слова Коненко агентство.

Грандиозное шоу 20-летнего артиста состоялось 2 августа. Стадион был забит до отказа — все билеты на выступление исполнителя были распроданы, о чем он сам писал в соцсетях. Эту же информацию подтвердили и организаторы концерта. В итоге в «Лужниках» собрались около 70 тысяч зрителей.

Кроме того, шоу стало для исполнителя первым большим стадионным выступлением в «Лужниках».

Ранее 5-tv.ru сообщал об эмоциональном эпизоде, который произошел на концерте Дмитриенко — один из артистов его балета сделал своей возлюбленной предложение прямо на сцене «Лужников». Девушка ответила согласием.

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