«Дело может дойти до заворота кишок»: чем опасно съесть слишком много арбуза

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 96 0

Даже самая качественная ягода не принесет пользы, если забыть о чувстве меры.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann; © РИА Новости/Анастасия Березина; 5-tv.ru

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Онищенко: злоупотребление арбузом может привести к завороту кишок

Арбуз можно употреблять в больших количствах, но все же нужно знать меру. В отдельных случаях чрезмерное употребление грозит серьезными проблемами с пищеварением. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

«Даже самым качественным арбузом, если съесть два арбуза, то дело может дойти и до заворота кишок. Но это когда человек насилует себя», — предупредил специалист.

По словам академика, универсальной нормы, сколько арбуза можно съесть за один раз, не существует. Все зависит от возраста, веса, состояния здоровья и того, что человек уже успел съесть в течение дня.

«Если человек весит 50 килограммов, это одна тема. Такой нормы просто нет, она абсурдна», — отметил Онищенко.

Эксперт пояснил, что если арбуз становится полноценным десертом после плотного обеда с мясом и другими тяжелыми блюдами, нагрузка на желудочно-кишечный тракт значительно возрастает. Совсем другая ситуация, если человек просто решил перекусить одной-двумя дольками между приемами пищи.

«Если вы просто полакомились где-нибудь в полдник одной-двумя дольками — больше вам не надо», — посоветовал академик.

Онищенко добавил, что в медицине существует принцип quantum satis — «столько, сколько необходимо». По его словам, именно этот подход лучше всего применять и к употреблению арбуза: есть ровно столько, сколько комфортно организму, не пытаясь установить универсальную норму для всех.

«Нет норматива. И он не нужен в этом деле», — заключил специалист.

5-tv.ru

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