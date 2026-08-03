«Невероятно двулично»: Трамп обвинил Иран во лжи по поводу переговоров

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 58 0

По словам американского президента, контакты между сторонами продолжаются по инициативе Тегерана.

Продолжаются ли переговоры Ирана и США

Фото: Reuters/Daniel Heuer

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Трамп обвинил руководство Ирана в двуличии из-за отрицания переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана ведет себя «невероятно двулично», отрицая переговоры с Вашингтоном. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Иранское руководство невероятно двулично! Они просят о встрече, некоторые сказали бы, умоляют о ней, начинаются переговоры, и в ближайшем будущем планируются новые, и при этом открыто и с гордостью заявляют, что никаких обсуждений якобы не ведется», — отметил он.

Кроме того, американский лидер назвал «болтовней» заявления Ирана о контроле над Ормузским проливом. По его утверждению, фактический контроль над этим стратегически важным маршрутом осуществляют США.

Трамп также подчеркнул, что без согласия Вашингтона Иран не сможет получать необходимые ресурсы. Он добавил, что решение вопроса возможно только при заключении сделки или «полной капитуляции».

«Все очень просто: у Ирана никогда не будет ядерного оружия!» — подчеркнул Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном 3 августа. По его словам, обсуждения касаются судоходства в Ормузском проливе и иранской ядерной программы.

Президент США также заявил, что Вашингтон отказался от планов масштабной военной операции против Ирана после обращений представителей Тегерана, Саудовской Аравии и других стран региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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