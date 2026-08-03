Самолет с двумя людьми на борту пропал в Иркутской области
К поискам уже подключились экстренные службы.
Фото: legion-media/Robert Büchel
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Самолет Cessna 182, который выполнял авиамониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, не вышел на связь в назначенное время. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
На борту воздушного судна находились два человека. После потери связи к поискам самолета приступили оперативные службы.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее 5-tv.ru писал о крушении легкомоторного самолета в Словакии, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. По данным местной полиции, трагедия произошла в населенном пункте Очова в центральной части страны.
Самолет потерпел крушение во время полета, в результате чего погибли 48-летний пилот, 38-летний мужчина и четырехлетний ребенок. Правоохранители начали проверку и проводят процессуальные действия, чтобы установить причины падения воздушного судна.
По информации словацкого телеканала TV JOJ, самолетом управлял опытный летчик, а сам полет мог быть организован как обзорная экскурсия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
90%
Нашли ошибку?