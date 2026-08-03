Самолет с двумя людьми на борту пропал в Иркутской области

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 59 0

К поискам уже подключились экстренные службы.

Что известно о пропавшем самолете в Иркутской области

Фото: legion-media/Robert Büchel

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Самолет Cessna 182, который выполнял авиамониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, не вышел на связь в назначенное время. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На борту воздушного судна находились два человека. После потери связи к поискам самолета приступили оперативные службы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о крушении легкомоторного самолета в Словакии, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. По данным местной полиции, трагедия произошла в населенном пункте Очова в центральной части страны.

Самолет потерпел крушение во время полета, в результате чего погибли 48-летний пилот, 38-летний мужчина и четырехлетний ребенок. Правоохранители начали проверку и проводят процессуальные действия, чтобы установить причины падения воздушного судна.

По информации словацкого телеканала TV JOJ, самолетом управлял опытный летчик, а сам полет мог быть организован как обзорная экскурсия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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