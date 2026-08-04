«Я вырос на Харламове»: Журавлев откровенно о юмористе и культурном коде

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 10 0

Творчество коллеги сопровождает его с детства и уже стало частью массовой культуры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Дмитрий Журавлев: Гарик Харламов как-то врезался в наш культурный код

Актер и юморист Дмитрий Журавлев рассказал, творчество коллеги Гарика Харламова сопровождает его с детства и уже стало частью массовой культуры. Об этом Дмитрий Журавлев рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Журавлев признался, что много лет следит за творчеством Харламова и хорошо знаком с его характерными интонациями, мимикой и манерой поведения.

«Гарик Харламов как-то врезался в наш культурный код, и мы все знаем его приколы, его отыгрыши, его интонации, его хрипоту и так далее», — рассказал актер.

По словам артиста, команде не пришлось долго изучать особенности коллеги, поскольку образ Харламова уже давно знаком ему и многим зрителям.

«Снять пластику, мимику и поведение Харламова было, честно сказать, не очень сложно. Потому что это уже как будто родной человек для нас, для всех, поэтому было легко», — поделился Журавлев.

На вопрос о том, можно ли сказать, что он вырос на творчестве Харламова, актер ответил с юмором.

«Я вырос на Харламове. Ну так себе, да, рецензия», — пошутил Дмитрий Журавлев.

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