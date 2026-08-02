«Искренне об этом жалею»: Алексей Чадов о том, почему не снимался в сериалах

Актер Алексей Чадов пожалел, что отказывался от съемок в сериалах

Актер Алексей Чадов долгое время отказывался от съемок в сериалах, о чем сейчас сильно жалеет. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь», в котором он сыграл главную роль.

По его словам, примерно 15-20 лет назад сериалы практически не снимали. Тогда считалось престижно быть задействованным в полнометражном кино. А тех, кто снимался в мыльных операх, за глаза относили к некой категории «Б».

«В свое время отказывался и жалею об этом. Вы знаете, просто отмотаю 15 лет назад, когда еще сериалов не было. Двадцать, может быть. Мы все снимались в кино в полном метре, и это было престижно. Это было главным таким достижением, это украшало фигуру артиста в целом. И все, кто снимался в сериалах, это считалась какая-то категория „Б“. Я отказался от массы прекрасных сериалов, замечательных материалов. И я искренне об этом жалею. Потом через два-три года сериалы просто стали номером один», — поделился актер.

Теперь бы он поступил совершенно по-другому, и не был бы так категоричен к сериалам. Тем не менее, звезда «Любовь в большом городе» не спешит соглашаться тотально на все проекты, предпочитая изучить сначала материал, а потом уже принимать решение.

Ранее сын медиаменеджера Тины Канделаки, Лео Канделаки поделился, что, по его мнению, современный зритель жаждет видеть что-то уютное и семейное на экранах вместо чего-то пестрого и яркого, как это было после распада СССР. Он уверен, что люди сейчас тянутся к теплу, единению и чему-то душевному.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.