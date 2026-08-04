«Можно ими очень сильно отравиться»: шеф-повар о консервации баклажанов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 1 887 0

Они считаются одной из самых опасных заготовок и способны привести к заражению ботулизмом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Архив Марины Наумовой; 5-tv.ru

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Шеф-повар Наумова: консервированными баклажанами можно серьезно отравиться

Консервированные баклажаны при неправильном приготовлении могут стать причиной тяжелого пищевого отравления, вплоть до ботулизма. Об этом в беседе с 5-tv.ru предупредила шеф-повар Марина Наумова, отметив, что именно этот вид домашних заготовок требует особенно строгого соблюдения технологии.

«Я всегда баклажаны вообще не рекомендую. Надо четко знать, как делать. Можно ими очень сильно отравиться. Ботулизм — вот который в основном и образуется», — подчеркнула специалист.

По словам Наумовой, главная защита домашних консервов — не народные способы, а правильная стерилизация и соблюдение санитарных правил. Она напомнила, что в советские годы многие хозяйки добавляли в банки аспирин, однако сегодня такой способ нельзя считать правильным.

«Правильный консервант — это соль. Или, соответственно, стерилизовать. Чистая стерилизованная банка, сделали заготовку, простерилизовали, закрыли», — объяснила шеф-повар.

Эксперт рассказала, что после закатки банки традиционно укутывают в теплое одеяло, а затем обязательно переворачивают. Это помогает не только проверить герметичность крышки, но и обеспечить правильное распределение температуры внутри емкости. После полного остывания заготовки необходимо убрать в темное место для хранения.

При этом Наумова подчеркнула, что даже многократная стерилизация не спасет продукт, если банки или крышки были плохо вымыты перед консервированием.

«Вы можете хоть сто раз стерилизовать, если грязно подготовили банки — они могут взорваться», — предупредила она.

По словам специалиста, значительно безопаснее делать классические соленья. Она отметила, что соленые огурцы, помидоры или квашеная капуста гораздо реже становятся причиной тяжелых пищевых отравлений, поскольку сама технология приготовления минимизирует подобные риски.

«Вы не отравитесь солеными огурцами и помидорами. Сложно очень этим отравиться. Вообще здесь минимализировано какое-либо отравление», — сказала Наумова.

Шеф-повар напомнила, что квашение и засолка продуктов являются традиционными способами заготовки, которые на Руси использовали на протяжении многих веков. По ее словам, овощи лучше заготавливать именно в сезон, соблюдая проверенную технологию приготовления и хранения. Именно тогда домашняя консервация будет не только вкусной, но и безопасной для здоровья.

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