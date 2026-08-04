Основателю группы «Ляпис Трубецкой» вынесли приговор

Основателя группы «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к четырем годам колонии

Основатель группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок получил четыре года колонии заочно. Приговор вынес Минский городской суд, сообщила служба информации прокуратуры города Минска.

Музыканту инкриминированы публичное оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также музыканта обвинили в том, что он совершал действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности.

«По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Сергей Михалок раскритиковал власти России и Белоруссии после начала СВО в феврале 2022 года. В мае 2026 года СК в Белоруссии внес музыканта в перечень лиц, в отношении которых начато специальное производство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии по делу о легализации доходов. Суд также постановил конфисковать в пользу государства нежилое помещение в Пресненском районе стоимостью 46 миллионов рублей.

По версии следствия, блогер уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей, а затем легализовал часть средств через сделку с недвижимостью. Сам Гасанов вину не признает, ранее заявляя, что погасил задолженность. Адвокат Михаил Юсупов настаивает на отсутствии состава преступления, указывая, что обвинение не доказало умысел на придание незаконным доходам законного происхождения.

Весной 2025 года блогер был заочно арестован и объявлен в розыск. По данным следствия, в феврале того же года он покинул Россию и, предположительно, находится в Азербайджане или ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.