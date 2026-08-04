Важен уровень сахара в крови: какие фрукты лучше не есть диабетикам

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 53 0

Таким пациентам надо всегда следить за рационом и уровнем сахара в крови.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Архив Филиппа Кузьменко; 5-tv.ru

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Диетолог Кузьменко: диабетикам лучше воздержаться от употребления дыни и бананов

Диабетикам следует воздержаться от употребления дыни, бананов и винограда. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru сказал врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко.

«Им не рекомендуется есть фрукты с большим содержанием фруктозы, потому что это сахар, следовательно, это чревато. А если они все же едят такие продукты, то нужно, соответственно, вовремя принимать препараты», — сказал Филипп Кузьменко.

Доктор подчеркнул: не существует правила, что диабетикам нельзя есть фрукты. Самое главное — знать свои показатели и регулярно их проверять.

Филипп Кузьменко напомнил, что людям, страдающим вторым типом диабета, нужно на постоянной основе принимать препараты, которые как раз нивелируют все нежелательные эффекты от употребления овощей и фруктов.

«Диабетики первого типа должны контролировать свой сахар и вовремя подкалывать себе инсулин, чтобы привести все значения в норму», — сказал врач.

Людям, у которых нет хронических заболеваний, Филипп Кузьменко порекомендовал в сезон овощей и фруктов ни в чем себя не ограничивать. При этом все же не стоит забывать про меру.

«Нужно есть столько, сколько успеешь», — добавил Филипп Кузьменко, заметив, что перед тем, как съесть фрукты, их нужно тщательно помыть.

Ранее кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева рассказала о том, какие фрукты помогают наладить работу кишечника. В этот список «волшебников» входят в том числе чернослив и киви.

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Важен уровень сахара в крови: какие фрукты лучше не есть диабетикам

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