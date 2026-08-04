«Мы распахнули двери паразитам»: тысячи нелегалов отказываются покидать Испанию

Кризис с мигрантами в Испании набирает обороты, несмотря на утешительные отчеты местных властей. Африканцы разбегаются прямо из полицейских грузовиков. Среди тех, кто уже пересек границу, есть и подозреваемые в терроризме.

И в это время премьер Педро Санчес отправился в отпуск. Обычные жители обвиняют власти в том, что именно их решения привели страну к такому. Корреспондент «Известий» Кристина Смыкова — о том, как Испания пытается вернуть собственную провинцию обратно.

Эти кадры явно расходятся с той реальностью, которую транслируют власти Испании. Они заверяют, что практически всех беженцев депортировали, тогда как на улицах Сеуты — тысячи разъяренных мигрантов. Переселенцы стремятся попасть в Евросоюз и наотрез отказываются возвращаться в Марокко. С картонками в руках они устраивают забастовки на пляжах.

«Это пляж Эль-Трамполин. Мы просто снимали здесь видео, но к нам подошли все эти люди, они просят убежища. Так не должно быть», — говорит испанская журналистка.

Мигранты навязчиво преследуют журналистов.

«Вокруг полный хаос. Есть один пострадавший — по всей видимости, он был ранен, лежал на земле и дрожал. Толпа позади меня сейчас движется в сторону центра города. Военные выглядят растерянными и совершенно ничего не могут сделать, потому что людей слишком много», — сказала журналистка Nius Елена София.

Тактика увезти их на грузовиках подальше от границ оказалась провальной. Беженцы на ходу выпрыгивают из машин и разбегаются в разные стороны. Журналист узнал, где именно они прячутся от полиции.

«Я веду репортаж из Сеуты. Передо мной Эль-Принсипе — один из самых криминальных районов Испании. За мной — Эль-Миксто. По неофициальным данным, в этих двух районах укрываются оставшиеся марокканцы, которых еще не успели схватить силовики», — сообщает корреспондент Давид Мусиенко.

Силовики тщетно пытаются разгонять толпы дубинками, но уже очевидно, что власти потеряли контроль над ситуацией. А сегодня стало известно, что испанские рубежи штурмуют не только беженцы из Марокко. Вместе с ними прорывают кордоны переселенцы из других стран Африки.

Очень много вопросов сейчас к премьеру Испании. И если поначалу Педро Санчес хоть как-то пытался вмешаться, теперь вообще самоустранился. Резко улетел в отпуск и делится с подписчиками своим летним плейлистом.

Такая позиция привела жителей в бешенство. Они требуют отставки правительства и выдворения всех нежеланных гостей.

«Нас захватили без оружия, без единого выстрела. Тем объяснениям, что нам дали власти, не поверит даже вон то дерево. Мы распахнули двери настоящим паразитам, дикарям. Они могут убить твою дочь, могут изнасиловать твою жену. Твоя жизнь в этой стране абсолютно ничего не стоит, потому что уже много лет открывают границы для людей, которые считают, что твоя жизнь стоит меньше, чем твой мобильный телефон», — возмущаются жители.

Страны Европы, чтобы не столкнуться с таким же миграционным цунами, срочно пытаются искать варианты. Например, предлагают усилить поддержку Марокко — простым языком, откупиться. Глава Еврокомиссии требует создать физические барьеры на внешних границах. Франция стягивает войска, а Италия на месяц приостановила Шенген.

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