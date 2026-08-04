«И под алкоголем, и под наркотой»: Волочкова в пух и прах разнесла Билана

Волочкова в пух и прах разнесла Билана за концерт в «Лужниках»

Большой сольный концерт Димы Билана произвел фурор, и вовсе не благодаря грандиозному уровню шоу и декораций. Анастасия Волочкова, которая узнала о непростительном поведении музыканта по отношению к зрителям и журналистам, в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru вынесла свой вердикт: «Артист создан не для такого».

Краткая сводка для тех, кому посчастливилось не оказаться в толпе зрителей на концерте Билана. Вместо сцены и любимого артиста им пришлось разглядывать огромную стену, и слушать звук сомнительного качества — «уж какой был».

«Тем, кто организовывал концерт Билана и продавал туда билеты за большие деньги, надо было позаботиться, в первую очередь, о зрителях: ну чтобы им хотя бы что-то было видно. Я не могу никак поддержать в этом случае Диму Билана, хотя мы дружим, он 15 лет назад участвовал в моем юбилейном концерте», — рассказала Волочкова.

Балерина уверена, что, окажись она в числе обманутых зрителей, ее возмущению тоже не было бы предела.

«Мне кажется, что это как-то очень неуважительно к людям. Конечно, они возмущались! Я бы тоже на их месте очень возмущалась. Артист создан для того, чтобы светить своим творчеством, для зрителей, а не для такого. Зрители вообще-то обеспечивают ему гонорар!

Ему, а не мне, когда я, прости господи, у себя дома отдыхаю. А когда артист, который уже неоднократно выходил на сцену в непотребном виде, и под алкоголем, и под наркотой, потом еще и запутывается в своих же проводах… К таким историям я не могу относиться с уважением», — говорит Анастасия.

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