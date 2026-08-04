Суд заочно приговорил блогера Гасанова к четырем годам колонии

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 32 0

Весной 2025 года он был заочно арестован и объявлен в розыск.

Какой срок дали блогеру Гасанову

Фото: Владимир Андреев/ТАСС

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Пресненский районный суд вынес заочный приговор блогеру Гусейну Гасанову, назначив ему 4 года колонии по делу о легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Кроме того, суд постановил изъять в пользу государства нежилое помещение в Пресненском районе, стоимость которого составляет 46 миллионов рублей.

Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей и затем легализовал часть этих средств, заключив сделку по купле-продаже недвижимости. Сам блогер не признает свою вину. Ранее он утверждал в социальных сетях, что погасил налоговую задолженность, и его интересы в суде представляет команда адвокатов.

Сторона защиты настаивает на отсутствии в действиях Гасанова состава преступления, связанного с легализацией преступных доходов. Адвокат Михаил Юсупов подчеркнул, что для квалификации таких действий необходимо доказать умысел на придание законного происхождения незаконно полученным средствам. По его словам, обвинение не предоставило достаточных доказательств наличия такого умысла у его подзащитного.

Весной 2025 года Гасанов был заочно арестован и объявлен в розыск. По данным следствия, в феврале того же года он покинул Россию. По информации СМИ, блогер может находиться в Азербайджане или Объединенных Арабских Эмиратах.

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