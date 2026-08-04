Девушке грозит уголовная ответственность из-за наушника на экзамене на знание ПДД

Жительница Омской области грозит уголовная ответственность из-за наушника на экзамене на знание ПДД

Хитрость и технические возможности не помогли сдать на права жительнице Омской области. Три раза она пыталась справиться с теорией и получала двойки, а в четвертый подготовилась посерьезнее.

Но вооружилась девушка не знаниями ПДД, а микронаушником. На экзамене она нервничала и постоянно поправляла волосы. Инспектор это заметил и попросил показать, что же находится у девушки в ухе. Тестирование тут же остановили, результаты признали недействительными.

За использование технических средств на экзамене нарушителю может грозить штраф и даже уголовная ответственность.

Правила дорожного движения, тем временем, могут измениться в ближайшее время. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России предложили изменить допустимую скорость на дорогах. На качественных трассах ее хотят повысить, а там, где асфальт требует ремонта — снизить. Инициаторами выступили депутаты Госдумы.

Также они считают, что нужно учитывать количество полос, наличие разделительных барьеров, пешеходных переходов и статистику аварийности на конкретном участке.

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