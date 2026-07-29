Атака на объекты боевиков: армия России разгромила пункт управления бригады ВСУ в Херсонской области

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 102 0

Были использованы авиабомбы с модулем планирования и коррекции.

Фото, видео: © РИА Новости; MAX/Минобороны России; 5-tv.ru

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ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, одной из целей стал пункт управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Для удара российская авиация использовала авиабомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

Также российские военные поразили пункт временного размещения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Васильевки Харьковской области. В Минобороны уточнили, что при атаке применялись аналогичные авиабомбы.

В ведомстве сообщили, что результаты ударов удалось подтвердить с помощью средств объективного контроля в режиме реального времени. На опубликованных кадрах, как заявили в Минобороны, видно поражение указанных целей, после чего находившиеся рядом боевики ВСУ начали покидать район.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные продвинулись в сторону Дружковской общины в ДНР. Минобороны РФ показало кадры действий штурмовой группы на одном из участков.

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